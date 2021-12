Nell’agrigentino, donna scippata in strada dal suo ex convivente

I carabinieri di Montevago (Agrigento) hanno denunciato due disoccupati di Menfi, di 49 e 63 anni: Il piu’ giovane dei due ha scippato la borsa alla sua ex convivente. E’ stata la stessa donna, di 46 anni, residente a Montevago, a raccontare i fatti ai carabinieri, spiegando come, mentre percorreva a piedi le vie del centro, fosse stata avvicinata da un’auto, una Fiat Punto, dal cui lato passeggero e’ sceso il suo ex, da lei riconosciuto.

Dopo averle scippato la borsa, che conteneva 160 euro in contanti, il telefono cellulare e gli effetti personali, l’uomo e’ salito nuovamente in macchina, guidata dal suo complice, dandosi alla fuga. I carabinieri hanno rintracciato i due uomini in pochi minuti e la refurtiva e’ stata restituita alla legittima proprietaria