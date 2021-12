Mussomeli, Natale al tempo del covid…la Stella Cometa, oggi come ieri, illumina il nostro cammino

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) Lo spirito natalizio, il piacere di condividere la gioia per la nascita di Gesù Bambino, l’amore per le tradizioni si rinnovano, come ogni anno, tra gli alunni delle classi quinte A, B e C di Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, di Mussomeli, di cui è dirigente la professoressa Alessandra Camerota. I bambini, guidati da tutto il team docente, curricolari, potenziamento e sostegno, che ha lavorato con sinergia e unità di intenti, si sono esibiti nella rappresentazione di leggende natalizie e nella drammatizzazione de “Il Natale di Gesù”, per fare comprendere, ma soprattutto per non fare dimenticare i veri valori del Natale in un periodo storico come quello che stiamo attraversando, in cui il distanziamento fisico, necessario per il contenimento della pandemia, sembra avere allontanato anche il piacere di stare con gli altri, la condivisione di emozioni ed esperienze, stretti dalla morsa della paura del contagio. Ancora una volta sono i piccoli, che con i loro occhi sorridenti, la gioia che li contraddistingue, il sorriso dietro le mascherine, ci insegnano che è Natale tutto l’anno, non solo il 25 dicembre e che Gesù nasce ogni giorno, nei gesti gentili, nelle buone azioni, quando ci apriamo agli altri con il cuore sincero. Gli alunni delle classi quinte A, B e C, la Dirigente e i docenti della Scuola Primaria del plesso “Madonna di Fatima” augurano a tutti Buone Feste! (Dalla Scuola, professoressa Graziella Lo Manto)