Meloni “Manovra deludente, non c’è visione”

ROMA (ITALPRESS) – “La legge di bilancio è complessivamente deludente. Non penso servisse il genio di Mario Draghi per fare una legge di questo tenore, una legge dove non c’è visione, non si pongono le basi per una crescita economica duratura”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa di presentazione degli emendamenti di FdI alla legge di Bilancio. “Il rimbalzo del Pil avuto quest’anno è fisiologico dopo una contrazione del 9% dello scorso anno, se non si fanno dei provvedimenti importanti non ci sarà una crescita duratura”, ha aggiunto.

“Il ddl di bilancio è stato presentato in Parlamento lo scorso 11 novembre, quindi due settimane dopo l’approvazione in Cdm e quasi 20 giorni dopo il termine previsto dalla legge. Questo comporta una ulteriore compressione dei lavori parlamentari, compressione della possibilità di discutere sul provvedimento più importante. L’atteggiamento del governo sta diventando intollerabile. Si procede con l’impossibilità di discutere di proposte emendative”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “Il Parlamento dunque non esiste. Sono colpita dal silenzio della stampa su questo tema”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).