Marco Gervasi da Messina all’Africa, passando per Londra e Milano: il valore delle idee e della passione in un viaggio alla ricerca del proprio impatto

Il peloritano Marco Gervasi, 25 anni, talentuoso protagonista di uno speech per il TEDx sull’ambiente. Per chi è poco avvezzo alla “comunicazione” moderna spieghiamo di cosa si tratta. TED (Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione non-profit che ha come obiettivo la condivisione di “idee che meritano di essere diffuse. Nello spirito di condividere le “idee che meritano di essere diffuse”, TED ha lanciato un programma di eventi locali, chiamato TEDx (dove la “x” sta a indicare un evento organizzato in modo indipendente), che si propone di far vivere localmente un’esperienza simile a quella che si vive partecipando a una conferenza TED.

Gervasi, con entusiasmo, ci racconta della sua esperienza: “Ogni lavoro ha un impatto ambientale e sociale. Conoscere l’impatto che ognuno di noi ha come lavoratori è il primo passo verso la rivoluzione di oggi che tutti dovremmo perseguire. La rivoluzione del nostro impatto, orientato verso un futuro possibile. Parlo di sostenibilità senza usare la parola “sostenibilità”. Dai sogni di un bambino alle ambizioni di un giovane uomo ci porta a riflettere sul concetto di impatto all’interno della nostra vita lavorativa”.

Marco Gervasi, classe 1996, Siciliano ha studiato prima Economia e Management presso l’univesrsità degli studi di Messina per poi specializzarsi in Resource Economics and Sustainable Development presso l’Università di Bologna. Ha vissuto tra Italia, Africa e Inghilterra lavorando per garantire l’accesso all’energia tramite centrali fotovoltaiche nelle zone rurali dell’Africa. Oggi si occupa di sviluppare progetti di green economy (con focus sulle energie rinnovabili ed Idrogeno) in tutto il mondo.