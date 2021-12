Il nisseno Cristian Pace al primo posto della “Pole Heart” categoria “Man Advances”: “brilla” l’insegnante dello Studio 21

TORINO – Affermazione perentoria e meritata quella di Cristian Pace, insegnante di ballo presso la scuola di danza “Studio 21” di Caltanissetta, che ha conquistato il gradino più alto del podio, a Torino, nella categoria “Man advances” nella competizione “Pole Heart” (gara internazionale per soli amatori e semi professionisti), manifestazione ideata per promuovere la disciplina artistica e sportiva della Pole Dance in tutte le sue forme e declinazioni.

Sabato 11 dicembre, Cristian ha mirabilmente coniugato tecnica e passione, conquistando un cristallino successo, ancor più “corposo”, tenendo conto del fatto che il talentuoso artista ha raggiunto questo elevato livello in poco tempo.

Adesso spera di trasmettere questo coinvolgente entusiasmo ai nisseni ed alle nissene che decideranno di seguire i suoi corsi di Pole Dance.

Nel commentare la sua affermazione ha sottolineato: “Sono molto contento del risultato raggiunto in così poco tempo e sono sempre più consapevole di ciò che voglio nella vita; ringrazierò sempre la mia insegnante Alice Lombardo (ndr con lui in foto) per avermi formato, offrendomi la possibilità di raggiungere questo risultato. È stata un esperienza bellissima che porterò sempre nel cuore ed anche all’interno della nostra scuola ‘Studio 21’. Grazie anche ad Ottavio Ventura per essermi stato sempre vicino ed a tutti i nostri allievi che ci seguono e ci hanno seguito calorosamente”.