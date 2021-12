Green Pass a Scuola. Salvini contrario: “Mai discriminare gli studenti”

Prima di discriminare anche un solo bambino, prima di lasciare a casa anche un solo bambino, bisogna andarci molto cauti.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando, in piazza San Babila a Milano, dove e’ stato allestito un gazebo del Carroccio, la richiesta avanzata da alcuni sindaci al governo per introdurre il green pass anche nelle scuole. “Stiamo lavorando per garantire scuola, lavoro e vita a tutti” ha aggiunto.

“Discriminare bambini, isolare i bambini, chiudere a casa i bambini non e’ il mio obiettivo. Anche perche’ non mi sembra che l’Anci abbia sostenuto questo progetto, sono alcuni sindaci del Pd” ha sottolineato Salvini. “Ne parleremo con l’anno nuovo, allarmare adesso famiglie e bambini mi sembra fuori luogo”.