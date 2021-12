Delia. Il sindaco Bancheri: “Stiamo riqualificando il paese con 600 corpi illuminanti a Led”.

DELIA. “Stiamo riqualificando totalmente un paese a costo zero, con appositi finanziamenti europei, nazionali, regionali e tramite una programmazione seria, competente ed efficiente; la verità è che abbiamo ereditato un paese fermo all’età della pietra ed oggi, tra le tantissime ed innumerevoli altre cose portate a compimento e dopo aver intercettato quasi 15 milioni di euro di finanziamenti, abbiamo addirittura 600 corpi illuminanti a led su un totale di circa 1200 (e senza dimenticare che nel 2013 dovevamo staccare di notte l’illuminazione per poter pagare le 730 mila euro di fatture di corrente elettrica mai saldate e nascoste dentro i cassetti del Palazzo Comunale…)”. Così il sindaco Gianfilippo Bancheri in una nota.

Il primo cittadino ha anche fornito un elenco delle vie nelle quali i corpi illuminanti sono stati già sostituiti con la tecnologia led:

– Piazza Madrice

– Via Giuseppe Pagliarello

– Via Pasquale Pagliarello

– Via Arciprete Riccobene

– Piazza Castello

– Via Nunzio Nasi

– Via Cavour

– Corso Umberto

– Cortile San Vito

– Via Arciprete Franco

– Via Micelisopo

– Piazza Cesare Battisti

– Via Ponticello

– Via San Vito

– Via Alpi

– Via Portella

– Via Ferrara

– Via Roma

– Via Giuseppe Giorgio

– Piazza Sant’Antonio

– Via Municipio

– Via Vignazza

– Via Parini

– Via San Giuseppe

– Via Sillitti

– Villa Flora