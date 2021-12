Covid, Rasi: “Sale pressione su ospedali, ci avviciniamo alla zona arancione”

In Italia “ci stiamo avvicinando” alla zona arancione “perché continua ad aumentare l’occupazione dei posti ospedalieri”. Lo ha detto Guido Rasi, consulente scientifico del commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo. “E’ fondamentale dunque – ha spiegato Rasi – fare subito le terze dosi. I vaccini ci sono e la campagna sta procedendo bene, ma è una corsa contro il tempo”.

Draghi convoca la cabina di regia il 23 dicembre – Una riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi per analizzare la curva dei contagi ed eventualmente “aggiustare” le misure anti-Covid è stata convocata per giovedì 23 dicembre. L’incontro sarà presieduto dal premier Mario Draghi. L’Istituto superiore di sanità parla di una forte crescita dei casi Omicron in tutto lo Stivale. Lunedì saranno pubblicati i dati relativi a questa nuova variante Covid su cui saranno prese le decisioni per le misure in vista del Natale.