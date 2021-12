Covid: 9mila le siciliane vaccinate durante la gravidanza

Sono piu’ di 9mila le donne vaccinate durante la gravidanza in Sicilia, mentre nella sola citta’ di Palermo sono stati 250 i casi di gestanti non vaccinate ricoverate in reparto Covid. 180 i parti riusciti, mentre circa 50 sono state le gravidanze interrotte o con patologie e complicanze collegabili al covid. Il tema della vaccinazione in gravidanza, che rientra tra i punti prioritari dell’attivita’ di promozione della salute dell’Assessorato Salute della Regione siciliana, e’ uno degli argomenti al centro del XV Congresso regionale dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI),

“La salute della donna oltre la pandemia”, che si svolge da domenica 5 a martedi’ 7 dicembre 2021 al Centro Congressi Hotel Saracen, Isola delle Femmine (Palermo), L’evento accende i riflettori su tematiche che spaziano dalle problematiche legate alla ginecologia oncologica in pandemia, alle tecniche interventistiche post covid, alla donazione del sangue cordonale, fino alla gestione del travaglio e del post-partum nella gestante in solitudine e medicina di genere.