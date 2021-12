Covid: 20.497 casi in Italia, 118 morti, positività al 2,9%. Mai così tanti dal 3 aprile

Cresce la curva epidemica in Italia. Sono 20.497i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia (contro i 17.959 di ieri), mai cosi’ tanti dallo scorso 3 aprile quando i contagi furono 21.261. I tamponi sono 716.287 (ieri 312.828) con un tasso di positivita’ in calo al 2,9% (-1,1%). Quanto ai decessi, oggi 118 (ieri 79), ci avviciniamo tristemente ai numeri del 28 maggio scorso quando furono 126.

Da inizio pandemia in Italia il totale delle vittime e’ ora di 134.669 unita’. Sempre in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 5 in piu’ (ieri +20) con 76 ingressi del giorno, e salgono a 816, mentre i ricoveri ordinari sono ben 150 in piu’ (+234 ieri), 6.483 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con piu’ casi odierni e’ il Veneto (+3.993), seguita da Lombardia (+3.474), Lazio (+1.871), Piemonte (+1.791), Campania (+1.665) ed Emilia Romagna (+1.661). I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 5.185.270. I guariti sono 11.777 (ieri 7.098) per un totale di 4.787.455. Ancora in rialzo il numero degli attuali positivi, 8.595 (ieri +5.339) che arrivano a 263.148. Di questi, sono in isolamento domiciliare 255.849 pazienti.