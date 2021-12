Coronavirus: in Sicilia altri 5 comuni in zona arancione, cè anche Marianopoli

Coronavirus, in Sicilia altri 5 comuni in zona arancione Fino al 27 dicembre, ordinanza firmata da Musumeci Roma, 16 dic. (askanews) – Aumentano i contagi e altri cinque Comuni in Sicilia in “zona arancione”, fino al 27 dicembre. I Comuni di Castrofilippo (in provincia di Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant’Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina) da sabato 18 a lunedì 27 dicembre saranno in “zona arancione”. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe.

Il provvedimento – spiega la Regione – “è stato preso a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati”. Le misure restrittive antiCovid sono attualmente in vigore (fino al 20 dicembre) anche a San Michele di Ganzaria e Militello in Val di Catania (nella provincia etnea) e Itala, nel Messinese. Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dall’assessorato regionale alla Salute.