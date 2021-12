Caltanissetta, palazzo Moncada: Sicily Tour Festival Musica, 27-29 dicembre

Il circolo Acli Arte Elio Vittorini, membro della federazione internazionale InChorus Federation e realtà associativa che accoglie il Gruppo vocale Amoris Laetitia di Caltanissetta, realizzerà per la comunità nissena la prima edizione del Festival Musica a palazzo, dal 27 al 29 dicembre 2021, presso il Palazzo Moncada e la Chiesa S. Agata al Collego, Caltanissetta. Esso rappresenta l’ultimo dei sette appuntamenti del “SICILY TOUR FESTIVAL”, organizzato dalla Federazione internazionale di cori INCHORUS FEDERATION, con il patrocinio e il contributo del MINISTERO DELLA CULTURA, una manifestazione che dal mese di OTTOBRE al mese di DICEMBRE, ha fatto tappa in sette città di sei province della Sicilia.

Il nome del festival nasce dall’idea di rivivere la vivacità artistica creata e voluta fortemente da Francesco I Moncada per la sua amata 2 corte, incentivando le creazioni artistiche in tutte le forme, dall’arte figurativa alla scrittura madrigalista. Nello specifico, ci si occuperà di MUSICA, in quanto, da alcuni documenti del XVI secolo, è emerso che proprio i Moncada furono i primi patrocinatori della MUSICA MADRIGALISTA in Sicilia. Ed è proprio alla corte dei Moncada che operò colui che si considera il PADRE DELLA SCUOLA POLIFONICA SICILIANA, ovvero GIANDOMENICO MARTORETTA.

Il Festival Musica a palazzo dunque si articolerà in tre diverse fasi: 1. Lunedì 27 Dicembre, Piano nobile Palazzo Moncada, Caltanissetta, alle ore 18,30: Apertura Festival – Convegno su Giandomenico Martoretta, a cura della Prof.ssa Maria Antonietta Balsano. Introduzione storica a cura della Prof.ssa Rosanna Zaffuto Rovello. Il tutto verrà impreziosito dell’esecuzione, da parte dei membri del gruppo vocale AMORIS LÆTITIA, di alcuni dei MADRIGALI di G. Martoretta.

2. Martedì 28 Dicembre, Piano nobile Palazzo Moncada, Caltanissetta: ore 19,00 – prima parte Concerto “Jeux d’Anches” del duo Rom/Ance ( Emanuele Anzalone, clarinetto e Mario G. Romeo, fisarmonica )

3 Ore 21,00 – seconda parte Concerto del quartetto Alikos ( Luigi Sferrazza, Michele Savarino, violini, Laura Gallo, viola, Antonino Saladino, violoncello). Come Francesco Moncada, il Festival Musica a palazzo ha come obiettivi la riscoperta del nostro patrimonio storico – musicale e la valorizzazione degli artisti e compositori contemporanei. Questo giorno sarà dedicato all’innovazione: due formazioni cameristiche eseguiranno composizioni di autori siciliani contemporanei. 3.

Mercoledi 29 dicembre, Chiesa S. Agata al Collegio, Caltanissetta: Ore 20.00 – Serata finale. Rassegna corale. La terza serata vedrà la partecipazione ad una rassegna corale delle principali realtà presenti nel territorio nisseno e del circondario.