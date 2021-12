Caltanissetta, Federazione Italiana Medici Pediatri: “La vaccinazione è una priorità”

La segreteria provinciale Caltanissetta federazione italiana medici pediatri lancia un appello a favore della vaccinazione; per i pediatri di libera scelta la vaccinazione resta in questo momento una priorita’ alla lotta contro il covid, come sottolinea in una nota stampa, il segretario provinciale dottor Pietro Salamone .

“Tra i 5 e 11 anni sono stati circa 263.256 i bambini contagiati da sars-cov2 in italia, con circa 1500 ricoveri in ospedale, 40 in terapia intensiva e 10 decessi. Inoltre con la pandemia abbiamo visto un aumento significativo di disturbi neuro-psicologici quali stati d’ansia, depressione ed autolesionismo. quindi oltre a fattori strettamente medici si evidenzia un grande disagio sociale che deve essere prevenuto.”

“Vaccinare i bambini da 5-11 anni rappresenta una priorita’“ per porre fine e mitigare l’impatto sociale oltre che la malattia stessa. Il vaccino protegge dalla malattia grave ed e’ ad oggi l’unica arma che abbiamo per sconfiggere il nostro comune nemico che e’ il virus.

Permettera’ ai ragazzi di riprendere la loro vita sociale, frequentare la scuola in presenza e non tornare in dad che come abbiamo visto porta ad una riduzione significativa dell’apprendimento.

I pediatri di famiglia ribadiscono che “i vantaggi della vaccinazione pediatrica rispetto ai rischi sono elevatissimi” sia dal punto di vista medico che psicologico e sociale, ricordando che la vaccinazione e’ volontaria e non obblgatoria. Ricordiamo ai genitori che il 7% dei bambini contagiati puo’ sviluppare i sintomi prolungati del long-covid.

“Questi numeri esprimono perche’ dobbiamo e possiamo usufruire della vaccinazione con serenita’ .”

La Dimp e’ impegnata in tutta la provincia a dare tutto l’apporto necessario e a rispondere ad ogni dubbio posto dai genitori . Telefonate ai vostri pediatri che sono gli stessi che hanno preso in carico i vostri bambini , saranno disponibili a dare ogni suggerimento e a rispondere alle vostre domande. Inoltre saremo presenti in tutti gli hub vaccinali dedicati ai bambini , per dare il giusto supporto a tutti i genitori.