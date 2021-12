Caltanissetta e le regole del Super Green Pass: i chiarimenti di Ascom Sicilia

L’imminente entrata in vigore del decreto 172 del 26/11/2021 sta provocando confusione sia agli operatori che ai cittadini.

Numerose richieste di chiarimento, sono pervenute dai soci dell’Ascom Sicilia Caltanissetta, sui servizi che potranno offrire ai propri clienti, a partire da lunedì 6 dicembre, in relazione al possesso o meno del Green Pass rafforzato.

L’associazione, tramite il suo Presidente Giovanni Guarino, ha voluto offrire qualche chiarimento a proposito:

Dal 6 dicembre, ma già dal 29 novembre in zona gialla e arancione, il possesso del Green Pass rafforzato non riguarda né il consumo al banco, né le consumazioni all’aperto in quanto si applica esclusivamente al consumo ai tavoli al chiuso.

Continuano, comunque, le seguenti regole:

– obbligo di posizionare i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi con eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);

– obbligo per il personale di servizio a contatto con i clienti di utilizzare la mascherina e di procedere a una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo.