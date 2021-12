Artrosi: come tutelare il benessere articolare

Il termine “artrosi” definisce una delle malattie più comuni dell’apparato muscoloscheletrico. Quando un’articolazione si deteriora, la capsula, i legamenti, la membrana sinoviale, la cartilagine e talvolta l’osso vengono danneggiati.

Si tratta di un processo patologico che trae origine dalla perdita del fisiologico equilibrio tra processi degradativi e processi riparativi della cartilagine articolare e la malattia colpisce principalmente le articolazioni più sottoposte ad usura, come le vertebre lombari e le ginocchia.

Sintomi dell’artrosi

I sintomi più comuni che si riscontrano nei pazienti affetti da artrosi sono:

Dolore alle articolazioni;

Rigidità delle articolazioni;

Ridotta flessibilità delle articolazioni interessate;

Gonfiore intorno alle articolazioni interessate.

Le probabilità di sviluppare l’artrosi possono essere influenzate da una serie di fattori quali:

L’ età : l’artrosi è più comune nelle persone anziane;

: l’artrosi è più comune nelle persone anziane; Il sesso : le donne hanno una maggiore probabilità di svilupparla;

: le donne hanno una maggiore probabilità di svilupparla; Il peso : il sovrappeso aumenta la pressione a carico delle articolazioni incrementando il rischio di sviluppare la patologia;

: il sovrappeso aumenta la pressione a carico delle articolazioni incrementando il rischio di sviluppare la patologia; Le lesioni subite: traumi e infezioni possono danneggiare le articolazioni, aumentando le probabilità di sviluppare l’artrosi;

subite: traumi e infezioni possono danneggiare le articolazioni, aumentando le probabilità di sviluppare l’artrosi; Le malformazioni delle articolazioni;

delle articolazioni; Il tipo di occupazione : i lavori che richiedono di sottoporre regolarmente le articolazioni a una forte pressione possono aumentare il rischio di sviluppare la patologia;

: i lavori che richiedono di sottoporre regolarmente le articolazioni a una forte pressione possono aumentare il rischio di sviluppare la patologia; I fattori genetici: ha più probabilità di sviluppare l’artrosi chi ha familiari affetti dalla malattia.

Come proteggere le articolazioni

La salute delle articolazioni è fondamentale per assicurare la fluidità dei movimenti e il naturale avanzamento dell’età, insieme a eventuali traumi ed eccessive sollecitazioni a cui sottoponiamo le articolazioni, possono comprometterne significativamente la funzionalità.

Per tutelare il benessere articolare è di primaria importanza condurre uno stile di vita equilibrato, fare attività fisica che non comporti uno stress eccessivo a carico delle articolazioni e adottare un regime alimentare bilanciato.

In commercio esistono diverse soluzioni che possono aiutare i pazienti affetti da artrosi come sostanze di origine naturale ed estratti vegetalipotenzialmente in grado di favorire il benessere delle articolazioni, tra cui ricordiamo:

N-Acetil-D-glucosamina, che interviene nel processo di sintesi dell’acido ialuronico;

Gli estratti di Boswellia e di Zenzero, che supportano la funzionalità aticolare

Per scegliere quali integratori alimentari acquistare è importante il consiglio del proprio medico, specialmente nel caso in cui si assumano farmaci, e orientarsi verso prodotti di qualità elevata. Controllare il dosaggio degli estratti può rivelarsi un ottimo indicatore: per una massima efficacia è sempre consigliato confrontare l'effettivo quantitativo dei principi attivi contenuti negli integratori che scegliamo.