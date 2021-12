MILENA. Il sindaco Claudio Cipolla ha reso noto alla cittadinanza che il prossimo 29 dicembre presso la casa dell’acqua, in Piazza Europa, la ditta Sea (gestore del servizio raccolta rifiuti) provvederà alla distribuzione dei cestelli a coloro che non l’hanno ricevuto nelle precedenti assegnazioni.

In questo modo sarà possibile per i cittadini ottenere in assegnazione i cestelli che contribuiranno allo svolgimento ottimale della raccolta differenziata in paese.