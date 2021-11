Viabilità Mussomeli Caltanissetta. Interruzione bivio Torretta- ponte bailey

MUSSOMELI – Viene segnalato che che a causa delle fortissime piogge cadute in questi ultimi minuti la strada Mussomeli- Caltanissetta è interrotta per la quantità di detriti e fango che hanno invaso la carreggiata nel tratto che va dal bivio Torretta al ponte bailey. Il sindaco ha già avvisato il libero consorzio dei comuni di Caltanissetta per predisporre con celerità gli interventi di rimozione del fango e di pulitura del tratto, consigliando, per chi deve rientrare da Caltanissetta o per chi deve raggiungere Caltanissetta, di orientarsi sulla Palermo Agrigento-Caltanissetta.