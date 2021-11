Sicilia, maltempo: binari allagati, stop ai treni tra Palermo ed Agrigento

Circolazione bloccata sulla linea ferroviaria Palermo- AGRIGENTO per l’allagamento dei binari a causa del maltempo. La circolazione è sospesa tra Montemaggiore e Roccapalumba. I tecnici Rfi sono un lavoro per ripristinare la funzionalità in sicurezza della linea

. E’ in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con treni attestati a Caltanissetta Xirbi e Cammarata San Giovanni Gemini ed è stato il servizio sostitutivo con autobus fra Palermo e AGRIGENTO, fra Palermo e Catania, fra Cammarata e Palermo, fra Caltanissetta Xirbi e Palermo. Al momento non è invece possibile garantire il collegamento con Roccapalumba-Alia.