“Un mio familiare, purtroppo, ha contratto il Covid. Per fortuna le sue condizioni sono molto buone grazie alla protezione dovuta al vaccino. Io sono risultato negativo al tampone ma, come prevedono le prescrizioni, mi sono messo in isolamento fiduciario nella mia abitazione.

Continuo da casa, pur in modalità da ‘remoto’, a lavorare per la nostra CATANIA“. Lo ha scritto su Facebook il sindaco di CATANIA, Salvo Pogliese.