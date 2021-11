Santa Caterina. Oggi manifestazione contro la violenza sulle donne.

SANTA CATERINA. Santa Caterina dice NO alla violenza sulle donne. Oggi la città celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne illuminando, a partire dalle 17:30, di rosso la fontana di piazza Marconi ed esponendo delle frasi per riflettere e dire BASTA alla violenza sulle donne; che anche a Santa Caterina valga la pena accendere un riflettore per stimolare una riflessione soprattutto personale sull’ argomento.

Chiunque volesse contribuire può posizionare un simbolo di colore rosso sulla fontana.