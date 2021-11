SAN CATALDO. A San Cataldo nelle ultime 24 ore si sono registrati due nuovi casi di contagio da Covid e un nuovo guarito.

Resta dunque sostanzialmente stabile la curva del contagio in Città con 30 persone attualmente positive al Covid, di cui uno in terapia intensiva, 2 in malattie infettive e 27 in quarantena domiciliare.