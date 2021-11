Rassegna stampa. Ex muratore sancataldese, precipita nel vuoto e muore davanti al figlio

Era in pensione da pochi mesi e sta ancora lavorando per ristrutturare un vecchio capannone dove pensava di realizzare degli alloggi per i tre figli. Ma un incidente sul lavoro ha spezzato il progetto e la sua vita. La vittima è Franco Ferrara, 66 anni, manovale di San Cataldo, deceduto appena due settimane dopo aver festeggiato l’ultimo compleanno. La tragedia si è verificata a Borgo a Mozzano, un piccolo centro in provincia di Lucca, distante pochi chilometri da dove Ferrara viveva con la famiglia.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri – che hanno avviato una indagine sul mortale incidente in cantiere – Franco Ferrara era in compagnia di uno dei figli, quando, dopo aver appoggiato una scala ad un parapetto, è precipitato nel vuoto a causa del cedimento della struttura. Poco più di due metri, ma la caduta ha avuto conseguenze mortali per l’esperto operaio, per il quale non c’è stato nulla da fare malgrado la richiesta di soccorsi.

La morte di Franco Ferrara ha destato molta commozione a San Cataldo, dove vivono numerosi suoi familiari. Ferrara quasi trent’anni fa decise di emigrare al Nord Italia per lavoro, ma non aveva mai perso i contatti con la sua San Cataldo, dove tornava spesso quando poteva per ritrovare congiunti e amici. Dopo essere andato in pensione, aveva cominciato ad aiutare i figli nella ristrutturazione di una proprietà che avevano acquistato. Un sogno che Franco Ferrara non ha potuto vedere realizzato.