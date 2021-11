Rassegna Stampa. Concorsi al Comune di Caltanissetta: ancora da definire le Commissioni

Nel corso di una riunione tenuta ieri mattina nell’aula consiliare di Palazzo del Carmine, si sono insediate 3 delle 10 commissioni esaminatrici che dovranno individuare i vincitori dei concorsi banditi dal Comune di Caltanissetta per la copertura dei 38 posti a tempo pieno e indeterminato, metà dei quali riservati ai dipendenti già in servizio, sempre che i posti a bando siano almeno due.

Le prove preselettive cominceranno il 29 novembre e si concluderanno il 3 dicembre e si svolgeranno nell’immobile comunale di via Xiboli n. 92 e nel PalaMilan di via Chiarandà.

Oltre alle tre commissioni che si sono insediate, ce n’è una quarta di cui già da ieri si sta valutando l’incompatibilità di uno dei due componenti esterni. Certamente, comunque, le commissioni esaminatrici insediate sono le seguenti: concorso per 4 posti di Istruttore direttivo della Polizia municipale: presidente il dirigente comunale Diego Peruga, componenti Franco Giuliano e Pietra Dello Spedale Venti; concorso per 1 posto di funzionario avvocato: presidente il segretario generale dell’ente Raimondo Liotta, componenti Vincenzo Barone e Concetta Maltese; concorso per 1 posto di funzionario informatico: presidente Giuseppe Tomasella, componenti Francesco Lumiera e Carmela Nigroli. Resta da definire la commissione del concorso per i 6 posti di agente di Polizia municipale, in cui – come detto – dei due componenti individuati, uno sarebbe incompatibile.

«Per la composizione delle altre Commissioni – ha precisato ieri il segretario generale Raimondo Liotta – tutto sarà definito entro la prossima settimana, anche perché dal 29 novembre avranno inizio le prove e le commissioni dovranno essere già insediate».

Dovranno quindi ancora essere composte le commissioni degli altri 6 concorsi: 4 posti di istruttore direttivo tecnico (presidente Giuseppe Dell’Utri); 8 posti di Istruttore tecnico (presidente Giuseppe Dell’Utri); 6 posti di Istruttore amministrativo/contabile (presidente Giuseppe Intilla); 4 posti di Istruttore direttivo amministrativo/contabile (presidente Raimondo Liotta); 2 posti di Istruttore finanziario (presidente Claudio Bennardo); 2 posto di redattore ordinario (presidente Giuseppe Intilla).

Le prove preselettive serviranno a sfoltire il numero dei partecipanti alle varie categorie.

A presentare domanda di partecipazione ai 10 concorsi (per 38 posti) sono stati oltre 7.200 aspiranti.

Il lotto, per ciascun concorso, dovrà essere ridotto a dieci volte i posti a concorso (60 se le assunzioni previste sono 6). Ridimensionato il numero degli aspiranti, si dovrà procedere ad una ulteriore selezione, quella che determinerà la graduatoria dei vincitori di concorso. Si spera che, allentata la morsa della pandemia, si possa procedere speditamente.