Mussomeli, iniziati i lavori. Parco giochi inclusivo

MUSSOMELI – Iniziati i lavori per la realizzazione del primo Parco Giochi Inclusivo a Mussomeli, posizionato all’interno del parco urbano. Si tratta di un altro finanziamento da 48,5 mila euro approvato al comune di Mussomeli alcuni mesi fa. “Questo parco gioco inclusivo – commenta il sindaco Catania – sarà un luogo dove tutti i bambini e le bambine possono trovare, ognuno con le proprie abilità, concrete opportunità oltre che di gioco anche di relazione e dove gli adulti possono prendersi cura di loro, dove non ci sono aree dedicate esclusivamente a bambini con disabilità, ma giochi per tutti, in quanto nessuno di essi può essere identificato come specifico per disabili. Entro 15 giorni il parco sarà pronto. Continuiamo, con i fatti e lontani dalle chiacchiere, nel lavoro di miglioramento della qualità di vita della nostra comunità”.