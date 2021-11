MUSSOMELI – Sabato 20 Novembre 2021, presso la parrocchia Cristo Re, alle ore 18:30, sarà celebrata la messa in suffragio dei donatori defunti. Una celebrazione annuale promossa dal locale gruppo Fratres per rendere “omaggio ai nostri cari donatori che non ci sono più ma che hanno tanto donato”! Il gruppo ricorda di osservare sempre le norme Anti covid: indossare la mascherina, disinfettare le mani e tenere la giusta distanza.