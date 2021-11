Mobilità sostenibile, a Palermo l’evento “All R.Star Driving Experience”

PALERMO (ITALPRESS) – Tre giorni dedicati alla mobilità sostenibile tra prove su strada con piloti professionisti, talk e intrattenimento. Si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 dicembre all’aeroporto di Boccadifalco di Palermo l’evento “All RStar Driving Experience”, organizzato da R.Star, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart a Palermo con il patrocinio della Regione siciliana.

La rassegna vuole diffondere una cultura della sostenibilità promuovendo l’adozione di una nuova mobilità elettrica, l’e-mobility con tante attività articolate nei tre giorni.

“All RStar Driving Experience – spiega Vincenzo Giacalone, general manager di R.Star – punta a promuovere l’adozione della nuova mobilità elettrica, l’e-mobility, favorendo l’incremento delle esperienze dei consumatori su veicoli elettrificati attraverso la realizzazione di un programma dimostrativo di prove su strada guidate da piloti professionisti per testare sia le tecnologie che il feedback degli appassionati di guida”.

Le piste degli aerei di Boccadifalco, uno degli aeroporti più antichi d’Italia, saranno l’eccezionale scenario per i test drive dell’intera gamma Mercedes-Benz elettrificata ma anche della gamma AMG e off-road in compagnia dei piloti ufficiali dell’AMG Driving Academy Italia.

In questa location – impreziosita da un orto botanico, una villa antica e dove ha sede il circolo ufficiali dell’Aeronautica Militare – tutti i giorni si potrà provare l’emozione dei modelli Mercedes Benz EQ e ibridi che regalano una sensazione di guida del tutto nuova, proiettata verso il futuro estremamente silenziosa e dai tempi di risposta eccezionali ma anche ascoltare il ruggito dei motori e il design graffiante della gamma Mercedes-Benz AMG e off-road che verranno messi alla prova su pista anche in percorsi ad ostacoli.

Per partecipare ai test drive, disponibili dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30, è necessario registrarsi e prenotare su https://www.rstar.it/eventi/allrstardrivingexperience/ . E’ richiesto il green pass.

La giornata di domenica 5 dicembre sarà dedicata invece agli studenti delle scuole superiori di Palermo e provincia che hanno partecipato al contest “Tutti in Classe A”: scenderanno in pista insieme ai loro genitori per partecipare, sul circuito di Boccadifalco, a prove di regolarità a bordo della nuova Mercedes-Benz Classe A Plug-in Hybrid, la compatta della Casa con la Stella, dotata di sofisticati sistemi di sicurezza e dell’innovativo sistema multimediale MBUX, Mercedes-Benz User EXperience, una nuova frontiera di esperienza digitale che consente, attraverso la propria voce, di dialogare con l’auto per conoscere il meteo, avere consigli sul ristorante più vicino, accendere le luci interne o mandare un sms ad un amico.

La coppia che completerà il percorso con le migliori prestazioni, guidando la nuova Classe A Plug-in Hybrid – che combina i vantaggi del moderno motore M282 a quattro cilindri con i vantaggi della mobilità elettrica – sarà premiata con un viaggio a bordo di un aereo turistico sopra la città.

I giovani partecipanti potranno vivere anche l’esperienza della scuola con i piloti dell’AMG Driving Academy Italia che li renderanno più consapevoli al volante, in grado di affrontare ogni situazione di marcia in piena sicurezza migliorando il proprio stile di guida grazie alla supervisione di piloti professionisti.

Il contest “Tutti in Classe A” ha coinvolto gli studenti del 4^ e 5^ anno delle scuole superiori di Palermo e provincia che sono stati protagonisti, nei loro istituti, di originali video e scatti fotografici in compagnia della Mercedes-Benz Classe A.

Tra i supporter dell’evento Enac, l’Aero Club Palermo Giuseppe Albanese, Continental, Tunap, Wùrth, Firriato, Algela Fish, Histo Caffè e Sagrim.

(ITALPRESS).