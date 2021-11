Margherita, 105 anni e non sentirli: ha sconfitto il Covid… e ha fatto la terza dose

Classe 1916, ha superato indenne due guerre mondiali, l’epidemia Spagnola e, ora, anche il Covid. Margherita Fiorenza, la supernonnina di Marano Equo, paese vicino Subiaco (comune della città metropolitana di Roma) ha compiuto 105 anni pochi giorni fa: “Nonostante la età è lucidissima – racconta il nipote Aldo – e ricorda molti particolari della vita, compreso i i bombardamenti e la vita da sfollati”. Ora è in una casa di riposo, ma parenti e sindaco del paese sono andati lì a festeggiarla.

La signora Fiorenza lo scorso anno a 104 anni è stata positiva al Covid ma non si è ammalata. “Era novembre – ricorda Aldo a Il Mattino – È risultata positiva ma asintomatica. Per precauzione è stata portata in ospedale ma non aveva febbre: sicuramente la sua forte fibra le ha fatto da scudo”. La nonnina ora ha fatto anche la terza dose: “Raccomanda di fare il vaccino – dice Aldo – e pensa che l’epidemia del Covid verrà superata come è successo a lei”.