Maltempo, a Serradifalco la Giunta chiede alla Regione dichiarazione dello stato di calamità naturale.

SERRADIFALCO. La Giunta municipale ha approvato la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale nel territorio del Comune. La motivazione ha preso spunto dalla recente ondata di maltempo che dal 9 all’11 novembre scorso ha colpito il territorio del Comune di Serradifalco.

Nel provvedimento è stato spiegato che nelle prime ore del mattino del 9 novembre scorso parte del territorio comunale è stato investito da una tromba d’aria che ha causato ingenti danni; nella Contrada Salice, a confine con i territori dei comuni di Canicattì e Caltanissetta, le colture esistenti (vigneti a tendone, uliveti, pescheti), hanno subito ingenti danni; -ulteriori danni hanno subito le recinzioni dei fondi agricoli e delle abitazioni private>.

Inoltre, sono state accertate cadute di alberi ornamentali sulla strada provinciale S.P.23 (Serradifalco-Montedoro) al km. 1+ 000, sulla sede della strada statale SS 122 tra i km 41 e 42, sulla linea ferroviaria Caltanissetta-Agrigento con conseguente interruzione del traffico veicolare e ferroviario. Per il ripristino delle condizioni di normalità si sono resi necessari numerosi interventi di squadre dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, dell’Anas e dei volontari della Protezione civile.

Nel contempo, le piogge insistenti hanno determinato danneggiamenti e conseguente impraticabilità di molte strade interpoderali e in particolare della strada interpoderale Cusatino- Pipitaro; è stato anche accertato il crollo di una porzione del muro di contenimento a protezioni della strada provinciale 46 (Serradifalco – Mussomeli). Il Comune non dispone delle risorse finanziarie necessarie per la riparazione dei danni subiti dalle strade interpoderali, senza considerare la grave emergenza creatasi che richiede un urgente intervento anche economico a sostegno degli agricoltori che hanno visto danneggiate le proprie colture.