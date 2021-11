Italia, 15enne ubriaco ruba l’auto al padre e si schianta: un amico è in coma

Cinque minorenni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto alle 4 del mattino a Bono (Sassari). Il conducente della vettura, un 15enne risultato positivo all’alcol test, aveva rubato l’auto al padre per fare un giro con gli amici. Uno di loro, un 14enne, ha sbattuto la testa ed è ricoverato in coma all’ospedale San Francesco di Nuoro. Quando il giovane ha perso il controllo, il mezzo si è ribaltato più volte finendo contro un muro.

La ricostruzione – Il 15enne si è messo a scorrazzare a tutta velocità per le vie del paese. Intorno alle 4 il gioco vira in dramma: l’auto, una Volkswagen Golf bianca, percorre via Ciancilla, alla periferia del centro abitato, sbanda, si ribalta più volte e finisce la sua corsa contro il muro di recinzione di una casa. In quattro escono dalla vettura con le proprie gambe. Pesti ma vivi e perfettamente coscienti. Il quinto ragazzo, un 14enne, resta dentro l’abitacolo. Ha sbattuto violentemente la testa e sembra avere perso conoscenza. Un passante si avvicina all’auto semidistrutta, vede i ragazzi feriti e chiama i soccorsi. Sul posto arrivano un’ambulanza del 118 e i carabinieri della Compagnia di Bono.

I quattro ragazzi lievemente feriti sono scappati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine – Intanto, i quattro ragazzi lievemente feriti sono scomparsi. Scappati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il 118 trasporta d’urgenza il quattordicenne all’ospedale San Francesco di Nuoro. Qui le condizioni di salute del ragazzo peggiorano. Entra in coma e viene ricoverato nel reparto di Rianimazione. I militari del Nucleo Radiomobile intercettano i ragazzi fuggiti, tre di loro sono rientrati in fretta e furia a casa, come se nulla fosse successo, il 15enne che era alla guida dell’auto lo trovano per strada, poco lontano dal luogo dell’incidente, in stato confusionale.

Lo accompagnano al Pronto soccorso: ha lievi ferite e contusioni a causa dello scontro, ma per lui, non è necessario il ricovero. La sua posizione, però, si aggrava: risulta positivo all’alcol test. I carabinieri chiariscono i contorni della vicenda ascoltando i racconti di tutti gli adolescenti coinvolti. Per il ragazzo che era alla guida dell’auto è scattata la segnalazione alla Procura dei minorenni di Sassari. Le accuse contro di lui sono pesanti: ha rubato la vettura al padre, ha guidato in stato di ebrezza, senza patente naturalmente considerata la giovane età, ha causato un incidente stradale scappando senza soccorrere i feriti e ora un suo amico, in seguito a quello schianto rischia di perdere la vita.