Indetta a Serradifalco gara d’appalto per ristrutturare il Palazzetto dello sport.

SERRADIFALCO. Indetta dal Comune la gara d’appalto per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva definitiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico del Palazzetto dello sport comunale “Fausto Coppi” di via Papa Giovanni.

L’importo dell’appalto ammonta a 139.717,99 euro Iva inclusa per come presentato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Falco”. Il palazzetto dello sport è chiuso da anni in attesa di interventi che lo rendano funzionale alle finalità per le quali è stato a suo tempo realizzato.

La gara sarà aggiudicata mediante la formula della procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione da realizzarsi attraverso finanza di progetto, con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore. In precedenza, è stata la stessa associazione sportiva a presentare la proposta ed il progetto al Comune.