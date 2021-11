Covid in Provincia. Ventuno nuovi casi di positività nelle ultime ore. Restano stabili i ricoveri.

CALTANISSETTA. Sono in totale 21 i casi di positività al Covid che si sono registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta. E’ quanto contenuto nel report giornaliero dell’Asp. Complessivamente, invece, sono 316 i casi di positività attuali in provincia di Caltanissetta.

Per quanto riguarda la distribuzione dei 21 nuovi casi di positività, si tratta di casi tutti in quarantena domiciliare. Di questi, 16 si sono registrati a Niscemi, 3 a Gela e 2 ad Acquaviva Platani.

Fortunatamente non s’è registrato alcun aumento sul fronte dei ricoveri. Sono guarite dal Covid 9 persone di cui 5 di Riesi, 2 di Caltanissetta, 2 di San Cataldo, 1 di Gela e 1 di Mussomeli