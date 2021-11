Compagnia teatrale a Mussomeli con “Piccolo Teatro Mussomeli”

MUSSOMELI – Il Piccolo Teatro Mussomeli nasce dal sogno dell’attore teatrale Gero Alessi dopo anni trascorsi in Lombardia portando il teatro in tutta la regione con tanti apprezzamenti del pubblico. Il piccolo Teatro cercherà di promuovere tale cultura, portando in scena il teatro di qualità, grazie alla partecipazione di attori tutti mussomelesi, come Vania Favata, Maria Vincenza Nicosia, Angela Messina, Enza Messina, Ernesto Barba, Francesco Stagnitto, Michael Borino, Marta Ladduca, Tonino Catania Direttore della fotografia, Osvaldo Barba aiuto regista, Gero Alessi regia; quest’ultimo, diplomato alla scuola di recitazione centro teatro attivo. Certamente si tratta di una interessante iniziativa, mancante prima di adeguate strutture e che, ora, può essere di stimolo ad eventi ludico- ricreativi e culturali. Il sindaco al riguardo ha così commentato: “Con l’adeguamento del cinema in cinema teatro sarà possibile avere la struttura, dove coltivare le proprie passioni e proporre gli spettacoli”. Ben vengano, dunque, questi buoni propositi.