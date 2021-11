Caltanissetta. Giornata in ricordo delle vittime della miniera. Il sindaco Gambino: “Riconoscimento importante nei confronti della Città e dei suoi figli”.

CALTANISSETTA. “Oggi al “cimitero dei carusi” abbiamo ricordato i nostri concittadini che hanno perso la vita all’interno della miniera Gessolungo. Grazie all’opera di Mario Zurli e all’associazione “Amici della Miniera”, abbiamo potuto deporre i nostri fiori su queste tombe che sono rappresentative di una storia terribile che ha segnato per sempre la nostra terra”.

Ha commentato così il sindaco Roberto Gambino l’evento legato alla prima giornata in ricordo delle vittime della miniera. All’evento era presente anche il presidente della Regione Nello Musumeci, che il sindaco di Caltanissetta ha ringraziato: “Intendo ringraziare il Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci per avere istituito proprio il 12 novembre la giornata in ricordo dei lavoratori deceduti nelle miniere. È un riconoscimento importante nei confronti della città di Caltanissetta e dei suoi figli”.