Butera. La Lega sosterrà la candidatura di Filippo Balbo alle prossime elezioni amministrative.

BUTERA. La Lega ha annunciato che, per le prossime elezioni amministrative, sosterrà il sindaco uscente Filippo Balbo. In una nota, il Ad segretario cittadino della Lega Luigi Puci ha affermato: “Come cittadino buterese, non posso che giudicare ottimo il primo mandato del Sindaco e della sua squadra tutta; un mandato che ha visto risolvere problemi annosi per la nostra comunità, come la messa in funzione della Pala eolica con la conseguente mancata revoca di finanziamento, così come per il depuratore e la zona industriale; a questo vanno aggiunti i finanziamenti che sono stati ottenuti ottenuti per opere pubbliche, consolidamenti, edifici scolastici, palazzo comunale, asilo nido, Belvedere, il restringimento della carreggiata di via Caltanissetta (ad una corsia per anni), per non parlare dei servizi socio assistenziali mai cessati ed erogati£ì”.

Puci ha poi precisato: “Altri amici non leghisti, presenti nella lista che mi sostenne, seguiranno la mia posizione; il Pd buterese, invece di guardare in casa altrui, pensi a confermare la leadership col proprio candidato e, se capace, di stilare la propria di lista. Per gli altri alleati di centrodestra, a livello regionale, non posso che auspicare una sana alleanza per dare il giusto rispetto alla politica, così come già manifestato da Forza Italia che sosterrà il Sindaco Balbo”.

Il segretario provinciale della Lega Oscar Aiello (nella foto), sulla stessa lunghezza d’onda del segretario cittadino, ha ribadito: “Non si può che fare un plauso all’amministrazione Balbo, il cui lavoro in materia di lavori pubblici, opere e servizi è stato encomiabile. Come Lega apprezziamo il mandato svolto dal nostro assessore e soprattutto la scelta fatta da Luigi, concordata con il partito, di entrare in una squadra di centro destra, composta da elementi preparati ed operativi. Abbiamo fatto un passo indietro per obiettivi più grandi. Butera va presa da esempio, per cui la Lega sosterrà, con i propri strumenti, la ricandidatura del dott. Balbo”.