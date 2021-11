A San Cataldo standing ovation per l’omaggio a Santa Cecilia della Corale polifonica Renzo Chinnici e della corale Joy’s Chorus.

SAN CATALDO. Grande successo e standing ovation registrati per l’omaggio che la Corale Polifonica Renzo Chinnici e il coro gospel Joy’s Chorus hanno voluto fare alla patrona della Musica Santa Cecilia ieri 21 novembre 2021. Una calorosa Chiesa di Santo Stefano ha accolto l’omaggio coordinato e diretto dal maestro Sancataldese Raimondo Capizzi, il quale spiega: “finalmente anche i cori ritornano in auge dopo il fermo durato 2 anni.

La Corale Polifonica Renzo Chinnici, nata nel 1994 ad oggi è l’unica corale cittadina (non parrocchiale) della Città di San Cataldo, da più di 27 anni oggi composta da 25 elementi. Ad alleggerire l’atmosfera il Gospel dei Joy’s Chorus con i quali mi lego da più di 9 anni. Abbiamo fortemente voluto fare questo omaggio a San Cataldo per ricominciare a credere che si può fare tutto quello che è bello far

Ringrazio padre Giuseppe Anzalone e l’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento dal Sindaco Comparato alla brava Marianna Guttilla Assessore alla cultura.”

Appuntamento al 9° Concerto di Natale Città di San Cataldo il prossimo 28 dicembre con l’orchestra sinfonica del centro Sicilia.