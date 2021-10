Vallelunga, servizio navetta gratuito da/per il cimitero

VALLELUNGA – Un servizio navetta gratuito per i cittadini è stato istituito dall’amministrazione comunale per lunedì e martedì 2 Novembre 2021 in occasione della Commemorazione dei defunti. Il servizio di collegamento sarà effettuato dalla ore 8,00 alle ore 17,00 ed avrà il seguente itinerario delle partenze: Ore 8,00 – 10,00 -12,00 – 14,00 – 15,30 con il tragitto attraverso Piazzetta Nasi, Via Roma, via Nazionale (Poste), circonvallazione (via Mattarella, via G. Falcone), via San Giovanni(piazza mercato), cantina sociale, piazza Vittorio Emanuele III, via Orlando, Nunziatella (parco giochi), cimitero. Il ritorno sarà concordato con l’autista del pulman.