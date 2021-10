Dopo 15 anni dall’adozione arriva da Palermo per cercare di riprendersi la figlia naturale che nel frattempo vive con i nuovi genitori in provincia di TRAPANI. La donna era riuscita a rintracciare la figlia attraverso i social, scoprendo anche l’indirizzo di casa. Quando è arrivata a destinazione è nata una lite con la madre adottiva della ragazza, ora maggiorenne, e per sedare gli animi è stato necessario l’intervento dei carabinieri