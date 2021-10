Sicilia, pretende soldi per lavoro fatto e minaccia famiglia con falce: denunciato

Un 40enne è stato denunciato a Mazara del Vallo, nel Trapanese, per minaccia, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. I militari sono intervenuti in via Potenza dove era stata segnalata una lite in corso e, giunti sul posto, hanno ricostruito quanto accaduto poco prima.

L’uomo, infatti, dopo essersi recato a casa di una famiglia chiedendo del denaro per un lavoro di muratura precedentemente svolto e impugnando una falce, non aveva esitato a minacciare i componenti del nucleo familiare di pesanti ritorsioni se non avesse ottenuto subito il denaro. Durante l’animata discussione avrebbe strattonato con forza una donna al quinto mese di gravidanza, spingendola contro un’auto in sosta. Il 40enne è stato bloccato e la falce sequestrata.