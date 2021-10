Sicilia, estorce soldi al padre per comprare la droga: nei guai 42enne

Minacce e aggressioni per costringere l’anziano padre a consegnargli i soldi necessari all’acquisto della droga. Per un 42enne di TRAPANI , con precedenti di polizia, sono scattati l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di traguardo alla persona offesa. I carabinieri, infatti, hanno dato esecuzione a due misure cautelari emesse dal gip di TRAPANI su richiesta della Procura locale.

A far scattare le indagini è stata la denuncia di un uomo 73enne che ai militari ha raccontato l’incubo vissuto da anni con le continue richieste di denaro e le vessazioni subite da parte del figlio. “Il comportamento violento e minaccioso del figlio – spiegano i carabinieri – aveva indotto il 73enne a temere per la propria incolumità e ad assoggettarsi completamente alle richieste estorsive, finché non ha trovato il coraggio di chiedere aiuto”. Adesso per il 42enne sono scattate le due misure cautelari.