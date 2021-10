Sicilia, colpisce alla testa il papà con una spranga: 16enne fermato per tentato omicidio

La polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato, per proseguimento di omicidio, un sedicenne che, a Vittoria, durante una lite, ha aggredito il padre, colpendolo testa con una spranga di ferro. Gli uomini del commissariato sono intervenuti nell’ospedale cittadino dove era giunto, in codice rosso, un uomo con una ferita alla testa, ricoverato in prognosi riservata.

Gli investigatori della Squadra mobile e del commissariato, coordinati dalla procura presso il Tribunale per i minorenni, hanno accertato che l’uomo era stato aggredito dal figlio, poi fuggito via. E’ stato rintracciato, sottoposto a fermo e condotto presso il centro di prima accoglienza per i minorenni a Catania