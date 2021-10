San Cataldo, Le Spighe: Salvatore Falzone è il nuovo coordinatore del movimento civico

L’avvocato Salvatore Falzone è stato nominato coordinatore politico del movimento civico LE SPIGHE. La decisione è stata presa all’unanimità dall’assemblea del movimento su proposta del direttivo (composto da Salvatore Emma, Antonino Falzone, Rosario Galletti, Salvatore Iacona, Mario Lupica, Sergio Saporito e Giuseppe Scarantino).

“Ringrazio gli amici delle Spighe – afferma Falzone, da sempre impegnato nella vita culturale cittadina – per la fiducia che mi hanno accordato. Svolgerò questo incarico nel rispetto del principio di collegialità e dei valori fondanti del movimento: solidarietà, sviluppo e servizio. Obiettivo delle Spighe è contribuire alla crescita sociale, culturale, morale ed economica della comunità locale. Per questo nelle prossime settimane il movimento verrà strutturato e dotato di un organigramma capace di garantire, attraverso la divisione di ruoli e funzioni, una presenza costante nella realtà cittadina.

Da un punto di vista politico – continua l’avv. Falzone – sottolineo che la nostra è stata la lista civica più votata, oltre che la seconda in assoluto dopo quella del Partito Democratico. Soprattutto è una lista formata da uomini e donne, giovani e adulti, di indiscusso valore umano. Il nostro gruppo non ha connotazioni ideologiche e non intende rinunciare alla sua identità civica. Forti di questa consapevolezza, abbiamo deciso di sostenere al ballottaggio Gioacchino Comparato attraverso un apparentamento ufficiale fondato sulla piena condivisione delle scelte programmatiche per il rilancio della città. Riteniamo infatti che l’avv. Comparato saprà amministrare San Cataldo con intelligenza, equilibrio, competenza e pragmaticità.

L’apparentamento contribuirà inoltre al rinnovamento della politica cittadina consentendo a tre stimati professionisti (Mario Lupica, Chiara Fulco, Massimo Emma) di sedere per la prima volta in consiglio comunale e di determinare le scelte amministrative nell’esclusivo interesse della collettività. Un ringraziamento anche all’avvocato Salvatore Emma, indicato assessore, per la generosa disponibilità offerta. Tutti insieme sapremo salvaguardare la dignità del nostro movimento senza risparmiare energie ed entusiasmo. Assicuriamo fin d’ora – conclude l’avv. Falzone – dialogo e collaborazione a tutte le forze e realtà politiche sancataldesi”.