San Cataldo. I complimenti di Francesco Boccia (Pd) al nuovo sindaco: “Comparato avrà al suo fianco tutta la comunità Dem”.

“Complimenti a Gioacchino Comparato per l’elezione a sindaco di San Cataldo e buon lavoro a tutti gli eletti in consiglio comunale. Nell’amministrazione delle città e nell’affrontare le tante sfide che li attendono potranno sempre contare sul sostegno e il supporto di tutta la comunità del Partito democratico”.

Così in un messaggio Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD e ex Ministro per gli affari regionali che per altro ha sostenuto la campagna elettorale del neo sindaco di San Cataldo in prima persona nel corso di una sua recentissima visita in Città.