Mette a segno sei furti d’appartamento ma viene incastrato dal suo Dna. Denunciato dai carabinieri.

Aveva messo a segno ben sei furti in appartamenti ma il Dna lo ha tradito. E’ accaduto in Sardegna. Qui un ‘topo d’appartamento’ seriale e’ stato incastrato dai carabinieri del Ris di Cagliari grazie al Dna.

L’uomo, un 46enne di Selargius, e’ stato denunciato per sei furti in abitazione commessi nel 2005, 2011 e 2012. Recentemente gli specialisti del Ris di Cagliari hanno ricevuto un campione di Dna del 46enne e confrontandolo con quelli custoditi nella banca dati, sono saltate fuori le compatibilità del profilo genetico con quello recuperato durante i sopralluoghi dopo i sei furti in abitazione. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato.