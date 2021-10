Mazzarino. Livio D’Aleo: “Il sindaco non ha ancora presentato relazione annuale”.

MAZZARINO. “Dall’insediamento ad oggi, l’attuale Sindaco, non ha mai presentato sia la relazione annuale che quella semestrale, non rispettando quello che prevede lo Statuto del Comune di Mazzarino, Art.41 comma2,” il Sindaco riferisce ogni sei mesi mediante relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sulle attività propria della giunta”.

A sostenerlo è il consigliere di minoranza Livio D’Aleo, che aggiunge: “E’ assurdo che a metà del suo mandato ancora il SINDACO Marino non si premuri a portare in Consiglio Comunale la relazione annuale, affinché i consiglieri comunali possono esprimere le proprie valutazioni.

La relazione sia annuale che semestrale rappresentano un importante momento di verifica, previsto dalla legge, per verificare se il programma presentato dal Sindaco sia stato rispettato e messo in atto dalla sua Giunta. Il Consiglio Comunale ha anche il diritto di sapere l’attività svolta dagli esperti che il Sindaco ha nominato (n.2).

Come al solito Assessori della Giunta Marino, che nelle precedenti Amministrazioni ricoprivano il ruolo di Consiglieri Comunali di minoranza, lamentavano il ritardo della presentazione della relazione, oggi sia nella qualità di Consiglieri Comunali di maggioranza che componenti di Giunta, tutto è normale.

In data 18 maggio 2021 presentavo un’interrogazione chiedendo le motivazioni perché non era stata presentata nessuna relazione al Consiglio da parte del Sindaco e nella seduta del Consiglio Comunale del 21\07\2021 mi veniva comunicato non dal Sindaco assente alla seduta consiliare, ma dall’Assessore con delega ai rapporti Giunta-Consiglio Comunale, che la relazione annuale e semestrale non era stata presentata a causa della pandemia del Covid19 e che al più presto sarebbe stata presentata e discussa in Consiglio Comunale.

Sono passati cinque mesi dalla seduta del Consiglio Comunale e ancora si è in attesa della presentazione della relazione. Non aver presentato ancora nessuna relazione – ha concluso – e quindi non aver rispettato quello previsto dalla norma, si mortifica sia il ruolo del Consiglio Comunale e principalmente i cittadini che non vengono messi accorrente del lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale. Non presentare nessuna relazione può anche essere sinonimo di non aver lavorato abbastanza per la città che si Amministra per il secondo mandato e i cittadini lo possono vedere da sé”.