Covid: tutte le Regioni con numeri da ‘bianco’, anche Sicilia

Tutte le Regioni italiane rimangono con numeri da zona bianca, anche la Sicilia, che e’ in zona gialla, e che puo’ sperare di tornare nella fascia a minori restrizioni gia’ da lunedi’. E’ quanto emerge dalla tabella degli indicatori decisionali in esame della Cabina di Regia per il monitoraggio settimanale riunita questa mattina. La Sicilia ha l’occupazione delle terapie intensive al 7,5% (la soglia oltre la quale si va in giallo e’ il 10%) e i ricoveri ordinari al 12,9% (la soglia e’ il 15%). Ma servono due settimane consecutive con dati da bianco per cambiare colore: i numeri di sette giorni fa erano ancora in bilico, quindi tutto dipendera’ dalla valutazione della Cabina di Regia e del ministro Speranza.

In caso di un’ordinanza oggi, la Sicilia tornerebbe in zona bianca da lunedi’. Numeri bassi in tutte le altre Regioni, a eccezione della Calabria, che ha i ricoveri ordinari al 15,1% e le terapie intensive al 9,5%, vicine quindi alla soglia del 10%, anche se l’incidenza e’ a 46,8 casi settimanali per centomila, mentre si finisce in giallo se si superano i 50 casi (oltre allo sforamento contemporaneo di intensive e ricoveri). La Provincia di Bolzano invece ha le terapie intensive al 10% e un’incidenza a 68,4, ma i ricoveri ordinari appena al 4,8%.