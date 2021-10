Campofranco. Maltempo: il sindaco ha disposto per oggi la chiusura di scuole, cimitero, villa comunale e strutture sportive.

CAMPOFRANCO. “Sono stati 20 minuti di paura, quelli che abbiamo vissuto ieri intorno alle 13,30 quando una vera e propria e soprattutto improvvisa “bomba d’acqua” si è riversata su Campofranco rendendo praticamente impossibile muoversi sia a piedi che con qualsiasi mezzo”. Così il sindaco Rino Pitanza.

Un misto di acqua, vento e il cielo che cambiava colore ogni istante, e in un periodo della giornata coincidente con l’uscita dei ragazzi dalle scuole, del rientro dei pendolari e comunque quando ancora qualcuno sbrigava faccende giornaliere, hanno fatto “fermare anche il cuore” per la paura.

Al termine e comunque quando ancora la pioggia era presente anche se con minore intensità, sono cominciati gli interventi delle associazioni della Protezione Civile locale, dei vigili urbani e dei dipendenti preposti per un sopralluogo del centro abitato e non solo, con il risultato che non ci sono stati danni rilevanti a cose o persone.

“Le previsioni del meteo non inducono a notizie confortanti per la notte e per la mattinata di oggi, e il Sindaco, in riunione collegiale con il segretario comunale e i responsabili di Area e dopo aver avuto contatti con la Prefettura e la Protezione Civile, ha emanato una propria ordinanza che vede domani CHIUSE le scuole di ogni ordine e grado presenti sul nostro territorio, il cimitero, la villa comunale e le strutture sportive, anche per valutare in queste strutture eventuali problematiche e relativi interventi.

“Si raccomanda alla popolazione, prima di uscire, di verificare l’effettiva necessità in rapporto alle condizioni climatiche e solo per effettiva necessità e comunque di fare attenzione e attenersi al rispetto delle primarie norme di buon senso”.