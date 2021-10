Caltanissetta, Silvana Grasso inaugura un ciclo di incontri al Margherita

Il Teatro come luogo di dibattito e di confronto culturale, aperto anche alla grande Letteratura: Silvana Grasso inaugura, giorno 7 ottobre alle ore 19, un ciclo di incontri con gli scrittori che si terranno al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta.

Silvana Grasso è una delle più grandi scrittrici viventi, autrice de i romanzi tradotti in greco, olandese, inglese, tedesco da Il Bastardo di Mautàna (Anabasi, 1994), L’albero di Giuda (Einaudi, 1997), La pupa di zucchero (Rizzoli, 2001), La domenica vestivi di rosso(Marsilio, 2018); e di racconti Pazza è la luna (Einaudi, 2007), Nebbie di ddraunàra (La Tartaruga, 1993); e poi di pièce teatrali come La notte di san Giovanni (radiodramma per la RAI, Manca solo la domenica ( produzione Teatri Uniti).

Vincitrice nel’97 del premio Vittorini, nel’96 premio nazionale Pisa, nel’97 premio internazionale Sileno d’oro, e poi ancora nel’2002 il premio Brancati, nel’2006 il Grinzane Cavour, tanto per citarne alcuni.

L’attrice Guia Jelo, formatasi al Teatro Stabile di Catania, e al Piccolo di Milano con Giorgio Strehler, leggerà alcuni passi tratti dai romanzi della scrittrice. Intervista la giornalista Ivana Baiunco.