Caltanissetta nell’offerta turistica nazionale ed internazionale del TTG Travel Experience

La presenza del Comune di Caltanissetta al TTG Travel Experience di Rimini – il più grande evento dedicato agli operatori e addetti ai lavori del turismo italiano ed internazionale – è un segnale di quanto la Giunta desideri iniziare a costruire nell’immediato in termini di progetti sul turismo.

L’idea è quella di lavorare in sinergia con tutte le Istituzioni e le parti sociali coinvolte nella programmazione turistica, a cominciare dalla Regione Siciliana con cui sono stati già avviati i contatti con l’Assessore al Turismo Manlio Messina e il Segretario Particolare Raul Russo.

“Essere stati presenti, se pur in forma minima e discreta, divedendo un piccolo stand con l’associazione Paesaggi di Mezzo- afferma Grazia Giammusso Vice Sindaco di Caltanissetta – è servito per iniziare un percorso che ci porterà a costruire un’offerta turistica adeguata e su misura per il nostro territorio. Conoscere preventivamente ed analizzare questo mondo è necessario per programmare bene ogni attività futura. Iniziando da un tavolo di studio e programmazione aperto agli imprenditori ed agli operatori economici del settore sono certa che tra un anno potremo essere presenti al TTG con un ruolo più importante e dialogare con i buyers in modo concreto ed efficace, offrendo loro le opportunità chiare ed accattivanti che il nostro territorio possiede.

Analisi, ricerca e programmazione, questi i passi che abbiamo iniziato a muovere per creare un’offerta attrattiva da proporre ai buyers nazionali ed esteri nel breve e medio periodo. Abbiamo già chiesto all’Assessore Messina il massimo coinvolgimento progettuale ed in termini di presenza in ogni evento di settore per la Città di Caltanissetta, e noi ci faremo trovare pronti” ha concluso Grazia Giammusso.