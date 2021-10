Caltanissetta, Inner Wheel: XI Torneo di Padel. Il ricavato finanzierà la prevenzione oncologica femminile

Si svolgerà domenica 10 ottobre il torneo di Tennis-Padel organizzato dal club service Inner Wheel di Caltanissetta, attualmente diretto dalla Presidentessa Laura Lo Santo.

Un appuntamento che rappresenta ormai una consuetudine e che, ogni anno, vede come destinataria una realtà locale che necessita di supporto e sostentamento.

Prendersi cura delle categorie fragili è una delle mission portate avanti dal club service femminile che, attraverso iniziative che coinvolgono la collettività, riesce ad accendere i riflettori su tematiche socialmente rilevanti.

L’importo ricavato da questo torneo sarà destinato alle donne assistite dalla parrocchia Santa Flavia per finanziare visite mediche specialistiche di prevenzione oncologica femminile presso la LILT.

Il Torneo si svolgerà al Tennis Padel “La Baita” con inizio alle ore 9,30.

L’iscrizione al torneo e al pranzo prevede un contributo di 15€ per adulti e per 10€ per ragazzi fino ai 13 anni. La partecipazione a uno solo dei due momenti è di 10€ per adulti e 5€ per ragazzi fino ai 13 anni.

Sarà possibile partecipare al torneo e al pranzo sociale o solo a uno di essi.

Per informazioni e prenotazioni contattare il 3381461887 oppure io 3209086190.

Nella foto di copertina: una precedente edizione del Torneo sportivo promosso dall’Inner Wheel.

In basso: la presidentessa dell’a.s. 2021/22 Laura Lo Santo e la locandina dell’evento