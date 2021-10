Bompensiere, le cresime in parrocchia con il Vicario Generale della Diocesi

BOMPENSIERE – Festa in parrocchia per la cresima dei ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della confermazione . Complessivamente tre ragazzi e tre ragazze.. Ha presieduto la celebrazione eucaristica il Vicario Generale della Diocesi Padre Onofrio Castelli con la concelebrazione dell’arciprete parroco don Salvatore Pignatone. Ha animato la liturgia la corale parrocchiale con tutti i suoi componenti. Assai contento della partecipazione, il parroco ha invitato i presenti alla preghiera per questo momento di grazia.